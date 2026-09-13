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Oğuzhan Uğur hakkında tutukluluğa devam kararı verildi

Oğuzhan Uğur hakkında tutukluluğa devam kararı verildi

13.09.2026 11:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Oğuzhan Uğur hakkında tutukluluğa devam kararı verildi

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 21 Temmuz'da tutuklanan ve durumu tutukluluk incelemesi kapsamında değerlendirilen Oğuzhan Uğur'un tutukluluğuna devam kararı verildi.

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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un durumu, tutukluluk incelemesi kapsamında yeniden değerlendirildi.

İnceleme sonucunda Uğur'un tutukluluğuna devam kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'a "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama" suçlamaları yöneltiliyor.

Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 21 Temmuz tarihinde tutuklanan Uğur, Çorlu Karatepe Cezaevi'nde bulunuyor.

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