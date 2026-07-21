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Oğuzhan Uğur'un hakimlik ifadesi: 'Savcı bizimle beraber haberdar oldu'

Oğuzhan Uğur'un hakimlik ifadesi: 'Savcı bizimle beraber haberdar oldu'

21.07.2026 11:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Oğuzhan Uğur'un hakimlik ifadesi: 'Savcı bizimle beraber haberdar oldu'

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur hakimlik ifadesinde, "Bilirkişi raporunun internete sızdığını öğrendim, savcımızda böyle bir şeyin olamayacağını bu tarz görsellerin uydurma haber olduğunu dile getirdi, bu konuşmadan sonra odasından çıktı, döndüğünde internete sızan bilirkişi raporu elindeydi, böyle bir rapor varmış diyerek bizimle beraber haberdar oldu" dedi.
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gece saatlerinde tutuklanan Oğuzhan Uğur'un hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Uğur hakimlik ifadesinde, önceki ifadeleri tekrar ettiğini vurgulayarak, "Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır, bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"İNTERNETE SIZAN BİLİRKİŞİ RAPORU ELİNDEYDİ"

Savcılıkta ifade verirken bilirkişi raporunun internete sızdığını öğrendiğini ifade eden Uğur, "Sonrasında sayın savcımıza bu durumu dile getirdik, savcımızda böyle bir şeyin olamayacağını bu tarz görsellerin uydurma haber olduğunu dile getirdi, bu konuşmadan 5-6 dk sonra odasından çıktı, döndüğünde internete sızan bilirkişi raporu elindeydi, böyle bir rapor varmış diyerek bizimle beraber haberdar oldu" dedi.

Söz konusu durum karşısında şaşırmadığını belirten Uğur, hakimlik ifadesinde sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten öncesinde de polislerin evime geleceğini haberlerden öğrendim, savcılık makamından ayrıldığımda yine avukatıma bir bak bakalım X hesabına acaba tutukluluğa mı sevk ediliyorum diye sordum, avukatımda evet cevabı verdi, biz odadan çıkar çıkmaz tutuklama talebini öğrendim.

Sonrasında yine internet haberlerinden şuan tutuklu olduğumu öğrendim, bu durumun trajikomik olması nedeniyle bunu söylemek istedim. programlarımda sıkça bu tarz şikayetleri dile getirdiğim için konuya uzaktan vakıf olsam da sıfır noktasında birebir aynı olayları yaşamak beni üzmüştür, adalete güveniyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim."

NE OLMUŞTU?

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da arasında bulunduğu 10 kişi dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. 10 kişiden 9'u hakkında tutuklama kararı verilmiş; 1 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Tutuklanan Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamaların ise, "“Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” olduğu öğrenilmişti.

İlgili Konular: #AHBAP #Oğuzhan Uğur

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