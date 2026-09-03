Okmeydanı Anadolu Parkı’nda 9 kedi öldürüldü: 'Bu katliamın hesabını sorun'

Son dönemde sokak hayvanlarına yönelik şiddet önlenemezken, her geçen gün yeni bir olay ekleniyor. Son olarak İstanbul’un Kağıthane ilçesinin Çağlayan mahallesinde yer alan Okmeydanı Anadolu Parkı’nda dokuz kedinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından hayvan hakları savunucuları İstanbul Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Okmeydanı Yaşam Savunucuları tarafından yapılan açıklamada, kedilerin ölüm nedenlerinin ortaya çıkarılması, sorumluların bulunarak yargılanması ve parkın güvenli hale getirilmesi talep edildi. Ayrıca gönüllüler parkta yaşayan hayvanlar için nöbet tutmaya başladı.

Suç duyurusu öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan yaşam savunucuları, yaşananların münferit bir olay olmadığını vurguladı. Açıklamada, hayvanlara yönelik şiddetin cezasızlık ve denetimsizlik ortamında yaygınlaştığı belirtilerek, “Yaşam hakkı için örgütlenir ve birlikte mücadele edersek bu katliamları durdurabiliriz” denildi.

‘KATİLLER BİR AN ÖNCE BULUNMALI’

Savunucular, başta Anadolu Parkı olmak üzere park ve bahçelerin yeterli biçimde aydınlatılmasını, denetlenmesini ve güvenli alanlara dönüştürülmesini istedi. Açıklamada ayrıca hayvanların yaşam hakkını güvence altına alan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı. Basın açıklamasında, “Hayvanları katleden katillerin bir an önce bulunması ve yargılanması” temel talepler arasında sıralanırken, mücadeleye sorumlular bulunana kadar devam edileceği belirtildi.

MAHALLELİLER GECELERİ PARKA ÇIKMAYA KORKUYOR

Cumhuriyet, parkta yaşayan hayvanlar için nöbet tutan mahalle sakinleri ile konuştu. Melike Albaş, yaşananların yalnızca hayvanların güvenliği açısından değil, mahallede yaşayan insanların güvenliği açısından da ciddi bir sorun oluşturduğunu söyledi. Albaş, daha önce hayvanlara yönelik zarar verici olaylarda yaptırım uygulanmadığını belirterek, cezasızlığın yeni saldırılara cesaret verebileceği uyarısında bulundu. “Bir yaptırım uygulamazsan, bir cezası olmazsa suç oranı daha da artar” diyen Albaş, hayvana yönelik şiddetin daha büyük şiddet eylemlerinin habercisi olabileceğini ifade etti. Albaş, “Bugün bunu yapan yarın öbürünü, daha büyük şeyler yapabilir” sözleriyle etkili yaptırım çağrısı yaptı. Albaş ayrıca kamuoyunda Katliam Yasası olarak adlandırılan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabul edildiği ilk andan itibaren “Bugün köpekler yarın kediler” uyarısı yaptıklarını anımsatarak sıranın çocuklara gelmesinden korktuklarını anlattı.

‘DOKUZ TANE CANLIDAN BAHSEDİYORUZ’

Albaş, hayvanların kent yaşamından dışlandığına da dikkat çekerek, “Dokuz tane canlıdan bahsediyoruz. Bugün köpekler, yarın kedi, yarın kuş olur” dedi. Hayvanlara yönelik şiddetin normalleştirilmesine tepki gösteren Albaş, sorunun yalnızca hukuki değil, toplumsal bir mesele olduğunu belirtti. Mahalle sakinlerinden Leyla İş ise parkta yaşayan kedilerin bakımını gönüllülerle birlikte üstlendiklerini anlattı. Kedilerin cansız bedenlerini kendi elleriyle topladıklarını belirten İş, parkın özellikle gece saatlerinde güvenli olmadığını söyledi. İş, parklarda alkol kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasını ve geceleri güvenlik görevlileri ya da bekçilerin devriye gezmesini istedi. Gece saatlerinde parktan geçmeye korktuğunu belirten İş, “Hayvanlara zarar veren bir insan bana da verir” diyerek güvenlik endişesini dile getirdi.

‘HALA ARAMIZDA GEZİYOR’

Yaşananların ardından mahallede tedirginliğin sürdüğünü söyleyen İş, şüphelinin ya da şüphelilerin bulunması gerektiğini belirterek, “Hala aramızda geziyor” dedi. Hayvan hakları savunucuları ve mahalle sakinleri, dokuz kedinin ölümünün tüm yönleriyle araştırılmasını, sorumluların tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını ve benzer olayların yaşanmaması için parkta güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.