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Oktay Saral, Alparslan Kuytul paylaşımını sildi

Oktay Saral, Alparslan Kuytul paylaşımını sildi

19.08.2026 11:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Oktay Saral, Alparslan Kuytul paylaşımını sildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Furkan Hareketi lideri Alparslan Kuytul hakkında yaptığı, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" paylaşımını sildi.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, dün Furkan Hareketi'nin lideri Alparslan Kuytul hakkında sosyal medya paylaşımı yaptı.

Saral, Kuytul'un Süleymancılar cemaatine yönelik söylediği sözlere ilişkin, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" dedi.

Kuytul ve çok sayıda Furkan Vakfı üyesi bu sabah gözaltına alınırken Saral'ın ise paylaşımını sildiği görüldü.

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NE OLMUŞTU?

Alparslan Kuytul, Süleymancılar cemaatine yönelik operasyona ilişkin, "Devlet de, hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek?" ifadelerini kullanmıştı.

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