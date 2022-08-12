Öküzcüoğlu: İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

12 Ağustos 2022 Cuma, 09:32

Alaşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler, asgari u¨crete ara zam kapsamında aldıkları farklardan dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öku¨zcu¨oğlu’na teşekku¨r ziyaretinde bulundu.

Başkan Öku¨zcu¨oğlu, “Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle işçilerimizin bu olumsuzluktan etkilenmemeleri için, tu¨m imkânlarımızı son noktasına kadar zorlayarak maaşlara zam yaptık. Gönlu¨mu¨zden daha da iyi maaşlar vermek geçiyor, ama bizde bu kurumu yaşatmak zorundayız. İşçilerimize ek protokol ile işçimizin alın terinin karşılığını vermek için elimizden gelen tu¨m imkânlarımızı kullandık. İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Belediyemizin olanakları arttıkça inşallah daha iyi bir maaş vermeye çalışacağız” diye konuştu.

Yeni iyileştirmelerle, du¨z işçi maaşı net 7 bin 382 lira, zabıta ve şoför 7 bin 651 lira, operatör tamirci 8 bin 122 lira, çavuş 8 bin 452 lira oldu.