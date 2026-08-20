Okul alışverişi öncesi denetim: Binlerce kırtasiye kontrol edildi, 367 işletmeye yaptırım

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye alışverişlerinin hız kazanmasıyla Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı.

Bakanlık, öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşması ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla 81 ilde kırtasiye işletmelerini denetledi.

YAKLAŞIK YARIM MİLYON ÜRÜN İNCELENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos’ta başlatılan denetimler kapsamında 14 Ağustos’a kadar 3 bin 612 kırtasiye işletmesi kontrol edildi.

İşletmelerde gerçekleştirilen raf ve kasa denetimlerinde toplam 479 bin 847 ürün incelendi.

Denetimler sırasında mevzuata uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla 2 bin 954 işletmeye açıklama ve uyarılarda bulunuldu.

367 İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM

Beş günlük denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye sektöründeki kontrollerin yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde 81 ilde aralıksız devam edeceğini bildirdi.