Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okul alışverişi öncesi denetim: Binlerce kırtasiye kontrol edildi, 367 işletmeye yaptırım

Okul alışverişi öncesi denetim: Binlerce kırtasiye kontrol edildi, 367 işletmeye yaptırım

20.08.2026 10:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Okul alışverişi öncesi denetim: Binlerce kırtasiye kontrol edildi, 367 işletmeye yaptırım

Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerini artırdı. 81 ilde 5 günde 3 bin 612 işletmede yaklaşık 480 bin ürün incelenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye alışverişlerinin hız kazanmasıyla Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı.

Bakanlık, öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşması ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla 81 ilde kırtasiye işletmelerini denetledi.

YAKLAŞIK YARIM MİLYON ÜRÜN İNCELENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos’ta başlatılan denetimler kapsamında 14 Ağustos’a kadar 3 bin 612 kırtasiye işletmesi kontrol edildi.

İşletmelerde gerçekleştirilen raf ve kasa denetimlerinde toplam 479 bin 847 ürün incelendi.

Denetimler sırasında mevzuata uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla 2 bin 954 işletmeye açıklama ve uyarılarda bulunuldu.

367 İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM

Beş günlük denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye sektöründeki kontrollerin yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde 81 ilde aralıksız devam edeceğini bildirdi.

İlgili Konular: #denetim #Ticaret Bakanlığı #kırtasiye

İlgili Haberler

Bakanlıktan kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim
Bakanlıktan kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim Ticaret Bakanlığı, 14 Eylül’de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini ülke genelinde yoğunlaştırdı.
Kırtasiye alışverişi yapacak veliler dikkat... Bakanlık ifşa etti: O ürün toplatılıyor!
Kırtasiye alışverişi yapacak veliler dikkat... Bakanlık ifşa etti: O ürün toplatılıyor! Güvensiz olduğu belirlenen kalemlik ile ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Denetimlerimiz kapsamında yapılan analizlerde, ilgili kalem kutusunda mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde Kısa Zincir Klorlu Parafinler (SCCP) / Alkan C10-C13 tespit edilmiştir. Güvensiz olduğu belirlenen ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulanmıştır" denildi.
O anlar kamerada... Kırtasiye çalışanı darbedildi
O anlar kamerada... Kırtasiye çalışanı darbedildi Samsun'un Atakum ilçesinde, kırtasiye dükkanına giren 6 kişinin, kasadaki B.D.’yi (43) darbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler aranıyor.