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Okul bahçesinde bıçaklı saldırı: 3 yerinden bıçaklandı, durumu ağır!

Okul bahçesinde bıçaklı saldırı: 3 yerinden bıçaklandı, durumu ağır!

20.08.2026 08:00:00
Güncellenme:
DHA
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Okul bahçesinde bıçaklı saldırı: 3 yerinden bıçaklandı, durumu ağır!

Tokat'ta Atatürk Orta Okulu’nun bahçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 yerinden bıçaklanan B.S. ağır, M.T.Y. ise hafif yaralandı.
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Olay, saat 23.00 sıralarında Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Orta Okulu’nun bahçesinde meydana geldi.

Okul bahçesinde buluşan arkadaş grubu içerisinde yer alan B.S. ile M.T.Y. arasında tartışma çıktı.

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BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Karşılıklı hakaretlerle büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.T.Y., yanında getirdiği bıçakla B.S.’yi 3 yerinden bıçakladı. M.T.Y. de yumruk ve tekme darbeleriyle hafif şekilde yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı okul bahçesinde çalışma yaparken, polisin başlattığı inceleme sürüyor. 

İlgili Konular: #kavga #tokat

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