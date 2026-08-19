Okul bahçesinde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yer alan Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde sulama çalışması yürüten okul personeli, yerde hareketsiz duran bir kuş fark etti. Yapılan incelemede bitkin haldeki kuşun nadir görülen türlerden peçeli baykuş olduğu anlaşıldı.

OKUL YÖNETİMİNDEN İLK MÜDAHALE

Kuşun acıkmış ya da yaralanmış olabileceğini değerlendiren okul yöneticileri, ilk müdahale olarak baykuşa et verdi. Durumun bildirilmesi üzerine okula gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şarkışla ekipleri, bitkin haldeki peçeli baykuşu tedavi ve bakım süreçlerini gerçekleştirmek üzere teslim aldı.

"SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI UMUYORUZ"

Süreçle ilgili bilgi veren Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Yasin Albayrak, bahçe kontrolü sırasında kuşu fark ettiklerini belirterek, "Sonrasında bu hayvanın türünün ne olduğunu araştırdık. Peçeli baykuş olduğunu öğrendik. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini aradık. Yaralı olabileceğini, acıkmış olabileceğini düşündük. Ona göre de et verdik. İnşallah Doğa Koruma gerekli çalışmayı başlatıp, sağlığına kavuşturacak" ifadelerini kullandı.