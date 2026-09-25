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Okul bahçesindeki Atatürk büstünü sökmüştü: Tutuklandı

Okul bahçesindeki Atatürk büstünü sökmüştü: Tutuklandı

25.09.2026 14:10:00
Güncellenme:
ANKA
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Okul bahçesindeki Atatürk büstünü sökmüştü: Tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden sökerek götürdüğü belirlenen A.A. yakalanarak tutuklandı. Zarar gören büst, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince aynı gün yenilenerek yeniden okul bahçesindeki yerine yerleştirildi.
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden sökerek götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Zarar gören büst, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince aynı gün yenilenerek yeniden yerine yerleştirildi.

Olay, 23 Eylül'de Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'ndeki Salih Zeki Gür İlkokulunun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bulunan Atatürk büstü bir kişi tarafından yerinden sökülerek alındı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapılırken, güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen kişinin A.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, 24 Eylül'de Kötekli Mahallesi'nde yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zarar gören Atatürk büstü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla aynı gün yenilenerek okul bahçesindeki yerine yerleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büstün yeniden yerine yerleştirildiğini belirterek, belediye personeline teşekkür etti. 

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