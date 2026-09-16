Okul kantinlerinde yeni dönem: Artık bu ürünler satılmayacak!

Okulların pazartesi günü açılmasıyla birlikte gözler, çocukların beslenmesine çevrildi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında 3 bakanlık işbirliği yaparak okul kantinlerinde bir dizi önlem aldı.

Artık bu işletmelerde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık satılmayacak.

ERİTME PEYNİR DE YASAK

Bir diğer yasak peynire geldi.

Tostlarda eritme peynir kullanmak da yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen peynirler artık kantinlerde yapılan tostlarda kullanılmayacak. Tostta ise en az 20 gram peynir kullanma zorunluluğu da getirildi.

NTV'nin aktardığı habere göre; veliler, kantinlerde sağlıksız atıştırmalıklara yasak gelmesini destekliyor; çocukların beslenmelerinin evde hazırlanmasının ekonomik olarak daha uyguna geleceğini ifade ediyor.

YÜZDE 6,2 ZAM YAPILDI

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, bazı ürünlerde revize yapıldığını ifade ederek çok şekerli ürünlere yasak geldiğini ve ambalajlı ürünlerin ise 200 kaloriyi geçmemesi gerektiğini dile getirdi.

Osmanoğlu, yeni eğitim öğretim yılında kantin fiyatlarında yüzde 6,2 oranında fiyat artışının gerçekleştirildiğini ifade edip 90 lira olan tostun 100 liraya yükseldiğini ifade etti.

Bir tost bir de ayranın toplam maliyetinin 130 lira olduğunu söyleyen Osmanoğlu, "Çocukların beslenmesi için elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz." dedi.

OKUL KANTİNİNDE FİYATLAR

Kantinlerde bu yıl simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira olacak. Tavuk dönerin fiyatı 145 lira olarak belirlendi.

Yarım litre suyun fiyatı 15 lira, çayın ise 25 lira oldu.

Soğuk sandviç fiyatı 100 lira ile 125 lira arasında değişirken hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürüm ise 180 liradan satılıyor.

TABLDOT YEMEK GÜNLÜK 245 LİRA OLACAK

Okullarda üç çeşit yemeğin fiyatı 245, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi.

Günlük olarak 130 liradan hesap edince öğrencilerin 650 lira haftalık kantin masrafı ortaya çıkıyor.