'Okul saldırıları' sonrası... Emniyet'ten ruhsatlı silah sahiplerine uyarı

Ruhsatlı silahların muhafazasına ilişkin il emniyet müdürlükleri tarafından uyarılar yapılıyor.

Bu kapsamda ilk etapta Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin illerinde emniyet müdürlükleri tarafından ruhsat sahiplerinin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi.

Diğer illerde de yurttaşlara yönelik SMS bilgilendirme çalışmalarının hızla devam ettiği ve mesajların gönderilmeye devam edeceği öğrenildi.

YASAL ZORUNLULUKLAR HATIRLATILDI

Bilgilendirme faaliyeti kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ruhsat sahiplerine gönderilen SMS'te, silah muhafazasına ilişkin yasal zorunluluklar hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın ruhsat sahibi, 2521 sayılı kanun gereği yivsiz av tüfeğinin başkasına verilmesi/kullandırılması yasaktır. Tüfeğinizi çocukların/yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde, boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz."

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iletilen bir diğer mesajda ise özellikle çocukların korunmasına dikkat çekilerek, "Sayın ruhsat sahibi; ruhsatlı silahlarınızı kimsenin (özellikle çocukların) ulaşamayacağı ve kullanmasına imkân vermeyecek şekilde muhafaza altına alarak, üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz" denildi.

RESMİ TEBLİGAT

Öte yandan Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde yeni silah ruhsatı ve yenileme müracaatında bulunanlara, silahın muhafazası konusunda resmi tebligat yapılmaya başlandı.

Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından söz konusu illerdeki uygulamaların yanı sıra Türkiye genelindeki diğer illerde de benzer bilgilendirme ve tebligat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.