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Okul saldırıları TBMM gündeminde: X, Google, Meta ve TikTok temsilcileri sunum yapacak

Okul saldırıları TBMM gündeminde: X, Google, Meta ve TikTok temsilcileri sunum yapacak

10.07.2026 09:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Okul saldırıları TBMM gündeminde: X, Google, Meta ve TikTok temsilcileri sunum yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıklarından yetkililer ile sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. X, Google, Meta ve TikTok temsilcileri çocukların internetteki risklere karşı aldıkları tedbirleri anlatacak.
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TBMM'de kurulan Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarında sona yaklaşıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu 14 Temmuz Salı günü 9'uncu toplantısını yapacak.

Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri olaylara ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek. Yeni olayların yaşanmaması için alınan önlemler ile ilave tedbirlere ilişkin önerilerini anlatacak. Hem güvenlik tedbirleri hem de bu tedbirler alınırken eğitim öğretimin etkilenmemesi toplantının gündemini oluşturacak.

SOSYAL MEDYA TEMSİLCİLERİ SUNUM YAPACAK

Komisyonun hafta içindeki bir diğer toplantısı da dijital medya platformları ile olacak.

X, Google, Meta ve TikTok temsilcileri çocukların internetteki risklere karşı aldıkları tedbirleri anlatacak. Özellikle çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenmemesi için neler yapılabileceği ele alınacak Temsilciler milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.

NE OLMUŞTU?

Komisyon bugüne kadar 8 toplantı gerçekleştirmişti. Komisyon üyeleri, bu süreçte Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da iki kez saha çalışması yapmıştı.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin kabirleri ziyaret edilerek öğrencilerin aileleriyle bir araya gelinmişti. Okul yetkililerinden valiliğe, alanında uzman akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına tüm ilgililerden bilgi alınmıştı.

İlgili Konular: #sosyal medya #okul saldırısı #Temsilci

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