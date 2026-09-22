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Okul saldırısının ardından Erdoğan’dan açıklama: ‘Gereken tüm tedbirler alınıyor’

Okul saldırısının ardından Erdoğan’dan açıklama: ‘Gereken tüm tedbirler alınıyor’

22.09.2026 18:36:00
Güncellenme:
AA
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Okul saldırısının ardından Erdoğan’dan açıklama: ‘Gereken tüm tedbirler alınıyor’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 öğrencinin yaralandığı Manisa’daki okul saldırısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, olayın ilgili birimler tarafından soruşturulduğunu belirtti.
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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun" dedi.

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