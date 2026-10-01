Okul tuvaletinde tabanca bulundu: Silah müdür yardımcısının çıktı

İstanbul Küçükçekmece’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı BİLSEM ve MESEM’in ortak kullandığı okul binasının tuvaletinde tabanca bulundu. Sözcü TV’nin haberine göre, kapının arkasında asılı halde bulunan silahın okulun müdür yardımcısına ait olduğu belirlendi.

Olay, aynı binada farklı yaş gruplarından öğrencilerin eğitim görmesi nedeniyle okul güvenliğine ilişkin soru işaretlerini de gündeme getirdi.

TABANCAYI VELİ FARK ETTİ

Polis tutanağında yer alan bilgilere göre olay 26 Eylül’de meydana geldi.

Bir veli, saat 15.50 sıralarında çocuğunu almak üzere geldiği okulda beklediği sırada binanın birinci katındaki tuvalete girdi. Tuvaletteki kabine giren veli, kapının arkasında bulunan askıda asılı halde bir tabanca gördü.

İlk etapta silahın oyuncak olabileceğini düşünen veli, dokunduğunda ağırlığını fark ederek gerçek olabileceğinden şüphelendi.

Velinin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Veli ile bir okul yöneticisinin bilgi ve ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

SİLAH MÜDÜR YARDIMCISINA AİT ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucunda tuvalette bulunan tabancanın okulun müdür yardımcısına ait olduğu tespit edildi.

Silahın okul binasına nasıl getirildiği ve müdür yardımcısının tabancayı neden tuvalette bıraktığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.