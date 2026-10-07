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Okula silah getiren öğrenci yakalandı: Ailesiyle beraber gözaltına alındı!

Okula silah getiren öğrenci yakalandı: Ailesiyle beraber gözaltına alındı!

7.10.2026 22:35:00
Güncellenme:
İHA
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Okula silah getiren öğrenci yakalandı: Ailesiyle beraber gözaltına alındı!

Edirne'de bir ortaokulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu. Öğrenci ve ailesi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Olay, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde bulunan Hacıilbey Ortaokulu'nda meydana geldi.

SINIF ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, 8. sınıf öğrencisi R.B.'nin çantasında kurusıkı tabanca bulunduğunu fark eden sınıf arkadaşları, durumu okul yönetimine ve okul polisine bildirdi.

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SİLAHA EL KOYDULAR

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrencinin çantasında bulunan kuru sıkı tabancaya el koydu.

AİLESİYLE BİRLİKTE GÖZALTINDA

Olayın ardından öğrenci ile ailesi polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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