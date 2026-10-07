Okula silah getiren öğrenci yakalandı: Ailesiyle beraber gözaltına alındı!

Olay, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde bulunan Hacıilbey Ortaokulu'nda meydana geldi.
SINIF ARKADAŞLARI FARK ETTİ
Edinilen bilgilere göre, 8. sınıf öğrencisi R.B.'nin çantasında kurusıkı tabanca bulunduğunu fark eden sınıf arkadaşları, durumu okul yönetimine ve okul polisine bildirdi.
SİLAHA EL KOYDULAR
İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrencinin çantasında bulunan kuru sıkı tabancaya el koydu.
AİLESİYLE BİRLİKTE GÖZALTINDA
Olayın ardından öğrenci ile ailesi polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.