Okulda cıva paniği: Ekipler harekete geçti!

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. KBRN ekipleri okulda temizlik çalışması yaparken, kimyasal maddeden kimsenin etkilenmediği anlaşıldı.

Okulda cıva paniği: Ekipler harekete geçti!
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DHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:02

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü.

Kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler alandan uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.

KRBN ekiplerinin civanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0,5 olarak tespit edildi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #diyarbakır #okul #öğrenci

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