Okulda şiddeti araştırma komisyonunda rehberlik öğretmeni eksikliği vurgusu: Öğrenciler, ‘500 öğrenciye 1 rehber öğretmen düşmesine’ tepkili

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu, önceki gün AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanarak lise öğrencilerini, velileri, öğretmenleri ve konuya ilişkin araştırmalar yapan uzmanları dinledi. Görüşmeler sonucunda, okullardaki rehberlik öğretmeni eksikliği öne çıktı. Öğretmen ve öğrenciler, okullara öğretmen ataması yapılmasına yönelik önerilerde bulundu.

‘GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SON DERECE YETERSİZ’

Beyazıt, önce sözü öğrencilere verdi. Toplantıda konuşan 12. sınıf öğrencisi M. E. Ö., “Okullarımızdaki psikolojik destek ve rehberlik ihtiyacının altını çizmek isterim. Bir öğrenci akranlarıyla, ailesiyle ya da kendi içinde derslerle, sonunu getiremediği düşüncelerle, psikolojik bir baskıya maruz kalıyor. Şu anda Türkiye'deki okullarda her 500 öğrenciye 1 rehber öğretmen düşüyor; bunun da çok yeterli bir sayı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Okullardaki güvenlik önlemlerinin de yetersiz kaldığını belirten öğrenci, “Kâğıt üzerinde güvenlikle alakalı bazı adımlar yapılmış olsa da son derece yetersiz çünkü bizim okulumuz en azından merkezi bir bölgede, asayiş sıkıntısı yok ama güvenlik olmayan bir kapıda her tehlike içeri girebiliyor” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRETMENLERİN EKONOMİK KOŞULLARI VE HAKLARI GÜÇLENDİRİLMELİ’

Daha sonra konuşan Çankaya Anadolu Lisesi Almanca öğretmeni Yankı Üstün ise öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisine dikkat çekerek “Günümüz ekonomik şartlarında birçok öğretmen artan yaşam maliyetleri karşısında bütçesini planlamakta zorlanmaktadır. Geçim kaygısı yalnızca ekonomik bir konu olarak değerlendirilmemelidir, aynı zamanda öğretmenin mesleğine ayırabileceği zamanı, enerjiyi ve motivasyonu da doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bu doğrultuda, öğretmenlerin ekonomik ve özlük haklarını güçlendirecek iyileştirmelerin sürdürülmesi yalnızca öğretmenlerin refahına değil, eğitim hizmetinin niteliğine de katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

OKULLARDA KÜLTÜR SANATA BÜTÇE YETMİYOR

Altındağ Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Özlem Önem de okullar aracılığıyla gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinin azlığına dikkat çekti. Önem, “Benim görev yaptığım bölgede, inanın, Kızılay’a dahi gitmemiş olan öğrenci profillerimiz var. Biz bazen işte buralara gezi düzenlediğimiz zaman bu çocukların ufkunu açmış oluyoruz. Burada mesela bize böyle bir fırsat verilse biz bu çocuklarımızı senede bir kez tiyatroya, bir kez sinemaya götürebilsek…” dedi.

Beyazıt, Önem’in sözlerinde araya girerek “Engel nedir hocam? Yani ben deminden beri kendimi zor tutuyorum da” ifadelerini kullandı. Önem, “Maddi olanaklar çerçevesinde düşünüyoruz, her şeyi göz önüne almak zorunda kalıyoruz” yanıtını verdi.