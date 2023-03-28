Okulda tavan sıvası düştü, 2 öğrenci yaralandı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir ilkokulda sınıfın çatı sıvası düştü, 2 öğrenci yaralandı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:33
Okulda tavan sıvası düştü, 2 öğrenci yaralandı
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Işıklı-Kargı İlkokulu'nda öğrencilerin ders yaptığı sınıfın tavanından sıva koparak öğrencilerin üzerine düştü. Olayda yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DURUMLARI İYİ

Bir öğrencinin kolunun kırıldığı diğerinin ise kafasından aldığı darbe ile yaralandığı durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SINIF 15 KİŞİLİKTİ

Öte yandan, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilgililerin olayın hemen ardından okula giderek, incelemelerde bulunduğu bildirildi. Okulun 1950 yılında köylüler tarafından yapıldığı, toplam 65 öğrenci bulunduğu, olayın yaşandığı sınıfın ise 15 kişilik olduğu öğrenildi.


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