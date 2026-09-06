Okulla rda hijyen ve beslenme uyarısı: 'Kalabalık enfeksiyon riskini artırabiliyor!

Eğitim yılının başlamasıyla çocuklar günün önemli bir bölümünü kalabalık sınıflarda ve ortak kullanım alanlarında geçirecek. Bu durum, özellikle okul döneminin ilk haftalarında enfeksiyon hastalıklarının yayılma riskini gündeme getirirken hijyen koşulları ve çocukların kişisel temizlik alışkanlıkları önem kazanıyor. Uzmanlar, enfeksiyonlardan korunmada okul yönetimleri, öğretmenler ve ailelerin birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çocuk hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, okul döneminde çocuk sağlığının yalnızca enfeksiyonlarla sınırlı olmadığını, hijyenin yanı sıra beslenme ve okul güvenliği gibi pek çok başlığın da birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Okullardaki sınıfların kalabalık olmasının yanı sıra tuvaletler ve diğer ortak kullanım alanlarının temizliğinin de önem taşıdığını söyleyen Küçükosmanoğlu, hijyen koşullarının tüm okullarda belirli bir standarda kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Velilerden zaman zaman tuvalet kâğıdı ve sabun gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının istenmesine de değinen Küçükosmanoğlu, bu tür ihtiyaçların kamu bütçesinden karşılanması gerektiğini belirterek “Bir standardı da olması gerekiyor bunların, mutlaka sağlanması gerekir” dedi.

Okula yeni başlayan çocukların kalabalık bir ortama ilk kez girdiğini anımsatan Küçükosmanoğlu, bu dönemde enfeksiyonların yanı sıra uyuz gibi bulaşıcı hastalıkların da görülebileceğine dikkat çekti.