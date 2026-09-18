Okullar açıldı, ders kitapları hâlâ eksik: Öğretmenlere 'kaynak kitap kullanmayın' uyarısı yapıldı

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının üzerinden 5 gün geçmesine karşın Bursa’daki bazı okullarda MEB tarafından ücretsiz dağıtılması gereken ders kitaplarının eksik olduğu belirtildi.

Öğretmenlerin dersleri sağlıklı biçimde sürdürebilmek için çözüm aradığı okullarda, bir yandan da kaynak kitap kullanımına ilişkin uyarılar yapılması dikkat çekti.

Bursa Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere gönderilen mesajda, Bakanlık tarafından yayımlanan kitaplar dışında herhangi bir yabancı kaynak kitabın öğretmenler odalarında bulundurulmaması istendi.

Mesajda ayrıca öğrenci ve velilere, Bakanlık tarafından belirlenen kitaplar dışında herhangi bir kaynak kitabın satın aldırılmaması gerektiği belirtildi.

"HERHANGİ BİR KAYNAK KİTABIN ASLA SATIN ALDIRILMAMASI GEREKMEKTE"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Değerli öğretmen arkadaşlarım, okullarımızda öğretmenler odalarında, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayımlanan kitaplar dışında herhangi bir yabancı kaynak kitabın bulundurulmaması, ayrıca öğrencilerimize ve velilerimize, Bakanlığımız tarafından belirlenen kitaplar dışında herhangi bir kaynak kitabın ASLA satın aldırılmaması gerekmektedir. Gereğini rica ederim.”

KİTAP YOK, KAYNAK KİTAP UYARISI VAR

Ders kitaplarının henüz tüm öğrencilere ulaştırılmadığı belirtilirken öğretmenlere gönderilen kaynak kitap uyarısı, eğitim emekçilerinin tepkisine neden oldu.

Cumhuriyet'e konuşan TÖBSEN MYK Üyesi Serkan Bebek, hiçbir öğretmenin velilere ekonomik yük getirmek istemeyeceğini belirterek, “Ancak asıl sorulması gereken soru şudur: Öğretmen ders kitabı olmadan dersi nasıl yürütecek?” dedi.

“UYARIYLA SORUN ÇÖZÜLMEZ”

Yaşanan sorunun yalnızca öğretmenlere “kaynak kitap kullanmayın” denilerek çözülemeyeceğini söyleyen Bebek, eğitim materyallerinin tüm öğrencilere zamanında ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Bebek, “Asıl mesele, bütün öğrencilerin nitelikli eğitim materyallerine zamanında ve eşit biçimde ulaşmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

MEB’in ücretsiz ders kitabı uygulamasının temel amacının öğrencilerin ders kitaplarına ücretsiz erişimini sağlamak olduğunu belirten Bebek, kitapların eksik ulaşmasının eğitim sürecini doğrudan etkilediğini söyledi.

ÖZEL OKULLARDA DA DENETİM ÇAĞRISI

Bebek, özel okullardaki ders kitabı uygulamalarına da dikkat çekti.

MEB tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında özel okullarda Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının okutulmasının zorunlu olduğunu belirten Bebek, denetimlerin yalnızca devlet okullarındaki öğretmenler üzerinden yürütülmemesi gerektiğini söyledi.

MEB de özel okullarda Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının okutulmasının zorunlu olduğunu ve ders kitabı adı altında velilerden ücret alınamayacağını açıklamıştı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de özel okullarda onaylanan ders kitapları dışında kitap kullanılmamasına ilişkin denetim talimatlarını yayımlamıştı.

“KİTAPLAR NE ZAMAN ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILACAK”

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini belirten Bebek, “Eğitimde fırsat eşitliği, zenginin çocuğuna başka, emekçi halkın çocuğuna başka standart uygulamakla sağlanamaz” dedi.

Bebek, eksik kitapların neden hâlâ tamamlanmadığının, kitapların ne zaman öğrencilere ulaştırılacağının ve yaşanan mağduriyetin nasıl giderileceğinin açıklanmasını istedi.