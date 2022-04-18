Okullar açıldı, trafik yoğunluğu yüzde 50'yi aştı
İstanbul'da eğitimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 53'e yükseldi.
İkinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ders zili bugün çaldı. Okulların açılması, trafik yoğunluğunu da artırdı.
İstanbul'da 7 günlük ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü.
HARİTA YÜZDE 53'Ü GÖRDÜ
Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 53 gösterdi.
Video Haberler
- Hatay'da orman yangını
- Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
- Silahlı kavganın arasında kalan kadın yaşamını yitirdi
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Pilotun hayatını karartan ameliyat
- VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
- Hatay'da orman yangını
- 5 haftanın zirvesinde...
- Kartal'da hırsızlık
- Şiddet tavan yaptı!
- Köy Enstitülü öğretmenlere vefa
- Saray'a iftara giden şarkıcıdan açıklama
- iPhone 14 sonrası, o model satıştan kalkacak
- Borsa haftaya rekorla başladı