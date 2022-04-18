Okullar açıldı, trafik yoğunluğu yüzde 50'yi aştı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 09:13

İkinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ders zili bugün çaldı. Okulların açılması, trafik yoğunluğunu da artırdı.

İstanbul'da 7 günlük ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü.

HARİTA YÜZDE 53'Ü GÖRDÜ

Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 53 gösterdi.