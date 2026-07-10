‘Okullara siyaset sokmayın açıklamasına ceza’

Amasya Serdar Zeren Ortaokulu’na 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın portresi asıldı. Aynı zamanda aynı okulda müzik öğretmeni de olan Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün cumhurbaşkanının resminin okullara asılmasını sosyal medyadan eleştirdi. Ölgün, “Okullara siyaset sokmayın, okullarımız siyaset yapma yeri değildir. Çocuklarımızı rahat bırakın diyoruz ama maalesef Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle okullarımıza siyaset sokulmaya devam ediliyor” ifadelerini kullandı. Şikayet üzerine ise MEB iki müfettiş görevlendirerek Ölgün’ün ifadesini aldı. İddiaya göre Ölgün’e maaş kesme cezası verildi. “Savunma istem yazısında hangi sözümün, hangi paylaşımımın veya hangi açıklamamın gerçeğe aykırı olduğu, isnat edilen fiilin hangi yönüyle disiplin suçunu oluşturduğu açık ve somut şekilde ortaya konulmamıştır.” diyen Ölgün, açıklamayı sendika başkanı olarak yaptığını da söyledi.