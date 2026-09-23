Okullarda güvenlik alarmı: Bakanlıklar tedbirleri açıkladı, 11 saat sonra silah patladı

Saldırının zamanlaması okul güvenliği tartışmasını yeniden büyüttü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir gece önce yedi bakanlığı kapsayan okul güvenliği protokolünü imzaladı. MEB’in duyurusu 21 Eylül saat 20.47’de yayımlandı. Turgutlu’daki ihbar ise ertesi sabah 07.59’da yapıldı. Böylece yeni güvenlik tedbirlerinin duyurulmasından yaklaşık 11 saat sonra öğrenciler okul yolunda silahlı saldırıyla karşı karşıya kaldı.

65 BİN OKUL ‘GÖZDEN GEÇİRİLDİ’

Tekin, 65 binin üzerindeki okulun güvenlik ihtiyaçlarının tek tek incelendiğini; kamera, X-ray cihazı, el ve kapı dedektörleri ile acil durum butonlarının değerlendirildiğini açıklamıştı. Çiftçi ise 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini, riskli okullarda polis görevlendirildiğini ve okul çevrelerinde güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube ekiplerinin denetim yapacağını duyurmuştu. Çiftçi’nin “Öğrencilerimizin güvenli şekilde okula gelmelerini ve sağ salim evlerine dönmelerini istiyoruz” sözlerinden saatler sonra saldırı, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta yaşandı.

Önlemler yalnızca bir gecelik de değildi. Nisan ayında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından Tekin, “Güvenli Okul İklimi” başlığı altında risklerin erken tespiti, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve okul güvenliğinin yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar açıklamıştı.

BİR YILDA PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Son bir yıldaki ağır okul şiddeti vakaları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. 22 Aralık 2025’te Mersin Anamur’da 12 yaşındaki bir öğrenci, babasına ait tüfekle okul müdürü Ender Kara’yı ağır yaraladı. 2 Mart 2026’da İstanbul Çekmeköy’de 17 yaşındaki lise öğrencisinin bıçaklı saldırısında biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. 14 Nisan’da Şanlıurfa Siverek’te eski bir öğrenci okula girerek ateş açtı; 16 kişi yaralandı. Bir gün sonra Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda 9 öğrenci ile öğretmen Ayla Kara yaşamını yitirdi, 15 öğrenci yaralandı. Aylar sonra aynı korku bu kez Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Okullarına gitmek için yolda olan öğrencilerin üzerine ateş açıldı; 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı.

Kahramanmaraş saldırısına ilişkin iddianamede okulda 5 tabanca, boş şarjörler ve 84 boş kovan bulunduğu, saldırganın evinde de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025 boyunca Türkiye genelinde 110 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi; bunların 35 binden fazlası av tüfeğiydi.

KAYNAK NEREYE AYRILIYOR?

Okullarda güvenlik personeli ve fiziki önlemlerin yeterliliği tartışılırken kamu kaynaklarının kullanım önceliği de gündemde. Cumhuriyet’in 14 temmuz 2026 günü yayımladığı haberde TÜGVA’nın MEB ile yaptığı protokol kapsamında 4 bin 386 devlet okulunda yaz okulu düzenlediği, 18 bin 546 eğitmenin görev aldığı açıklanmıştı. Eğitmen ücretleri ile okul giderleri birlikte hesaplandığında faaliyetlerin aylık kamu maliyetinin en az 390 milyon liraya ulaşabileceğini belirtmişti. Aynı kaynakla yaklaşık 15 bin 672 güvenlik personelinin istihdam edilebileceğini yazmıştı.

‘SİLAHIN NASIL ERİŞİLEBİLİR HALE GELDİĞİNE BAKILMALI’

Silaha erişim ve muhafaza sorumluluğuna ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Avukat Turgay Bilge, ruhsatın silahın üçüncü kişilere bırakılmasına veya kullandırılmasına izin vermediğini belirterek, ağustosta yapılan düzenlemeyle silahın gerekli dikkat ve özen gösterilmeden muhafaza edilmesi sonucu çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirildiğini anımsattı.

Bilge, “Manisa’daki olayda olduğu gibi silaha çocuğun erişebildiği durumlarda yalnızca saldırıyı gerçekleştiren çocuğun eylemine değil, silahın nasıl ve kimin ihmaliyle erişilebilir hale geldiğine de bakılması gerekir” dedi. Bilge, asıl meselenin olaydan sonra cezalandırmak değil; güvenli muhafaza, ruhsat denetimi ve silaha erişimi önceden engelleyecek etkin bir mekanizma kurmak olduğunu vurguladı.

‘ÇOCUĞU GÖREN BİR YETİŞİNKİN VAR MI?’

Çocuk Gelişimi Uzmanı Elanur Buğçe Oral da okul güvenliğinin yalnızca kamera, dedektör ve kolluk önlemleriyle ele alınmaması gerektiğini söyledi. Akran ilişkileri, dışlanma, aidiyet ve yetişkinlerle kurulan güven bağının ergenlik döneminde önemli olduğunu belirten Oral, “Bir davranışın arka planını anlamaya çalışmak, o davranışı meşrulaştırmak anlamına gelmez” dedi. Oral, “Okul güvenliğini yalnızca fiziksel tedbirler üzerinden değil, çocuğun ‘Beni gören, beni dinleyen ve zorlandığımda başvurabileceğim bir yetişkin var’ diyebildiği ilişkisel bir güvenlik sistemi olarak da düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı. Davranış değişiklikleri, zorbalık, dışlanma ve yoğun öfke gibi işaretlerin küçümsenmemesi gerektiğini belirten Oral, “Bazen yetişkin için ‘ergenlik’ gibi görünen küçük bir değişiklik, çocuğun dünyasında ‘Beni fark edin’ çağrısı olabilir” diye konuştu.