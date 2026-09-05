Okullarda öncelik mescit oldu: Valilikten cuma namazı talimatı

Okullardaki şiddet, öğrenci öğünü başta olmak üzere birçok sorunu görmezden gelen iktidar, önceliğini yine dini programa verdi. İstanbul Valiliği okullardaki mescitlerde ibadete ilişkin ayrıntılı düzenleme yayımladı.

Valiliğin, 31 Ağustos tarihli “Okul Mescitlerinde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı yazısında, okullardaki mescitlerin cuma namazına olanak sağlayacak şekilde titizlikle düzenlenmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı hutbelerinin okunması istendi. Ayrıca okul mescitlerinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınları dışında kitap, dergi, broşür ve yayın bulundurulmaması talep edildi.

Cuma namazlarının öncelikle okulda görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından kıldırılması, mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili müftülükçe görevlendirilecek personelin namazı kıldırması gerektiği belirtildi.

Yazı İstanbul’daki 39 ilçe kaymakamlığına gönderilerek “titizlikle” takip edilmesi istendi.

‘MÜDÜRLER CAMİDE’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, “Önceliğin sadece mescitlere verilmesi ve okul müdürleri toplantısının Büyük Çamlıca Camisi’nde yapılması manidar ve siyasal. Kamu yönetiminin tarafsızlığını zedeleyen bu adımlar, anayasamızın güvencesi altındaki laiklik ilkesiyle tamamen çelişmekte” dedi.