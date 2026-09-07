Okullarda uyum haftası başladı... İstanbul'da trafik kilitlendi

Avrupa Yakası'nda özellikle D-100 kara yolu üzerinde Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde sabah saatlerinde ciddi bir trafik yoğunluğu yaşandı. Ana arterlerin yanı sıra Basın Ekspres Caddesi, TEM Otoyolu bağlantı noktaları, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da araçlar oldukça ağır seyretti.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan trafik, Avrasya Tüneli girişine kadar kesintisiz devam etti. Sürücüler, TEM Otoyolu'nda Şile Yolu, Ümraniye Çakmak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında zor anlar yaşadı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğunluk Ümraniye'den köprü girişine kadar uzanırken, Şile Otoyolu'nun Altunizade ile Ümraniye arasındaki bölümünde de yer yer trafik sıkışıklıkları gözlemlendi.

UYUM HAFTASI KALABALIĞI

Trafikteki sıkışıklığın yanı sıra sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluşturdu. Tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında belirgin bir kalabalık yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde il genelindeki ortalama trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıkarken, bu oran Anadolu Yakası'nda yüzde 75 olarak ölçüldü.