Okurlarımız Atatürk’ü doğduğu evde ve okuduğu okulda andı

Ankara Cumhuriyet Gazetesi Okurları (CUMOK), Atatürk'ün doğduğu evi ve okuduğu okulu ziyaret etti.

Okurlarımız Atatürk’ü doğduğu evde ve okuduğu okulda andı
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:00

Ankara Cumhuriyet Gazetesi Okurları (CUMOK), cumhuriyetin 101’inci yılı kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi ziyaret etti. Daha sonra Atatürk’ün okuduğu Kuzey Makedonya’da bulunan Manastır İdadisi’ne giden okurlar, ziyaretlerinde kurtuluş ve kuruluş döneminde emek veren Atatürk’ün silah arkadaşlarını da andı.


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