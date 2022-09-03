Okurlarımıza zorunlu açıklama

03 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Öte yandan; adaletin yara aldığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, basının susturulmak istendiği bir iktidar egemenliği altındayız.

Bütün bu zorlu koşullar içinde gazeteniz Cumhuriyet, bağımsız çizgisi ve tutkuyla bağlı olduğu ilkelerinden sapmadan yayın yaşamını sürdürmeye çabalıyor. Bu çabanın en önemli destekçileri de hiç kuşkusuz, bilinçli ve özverili okurlarıdır.

Cumhuriyet, bir asırlık çınar olarak ayakta durarak, tüm baskılara direnerek değerli okurlarının gösterdikleri katkı ve güven sayesinde bugünlere ulaşabilmiştir.

Okurları, çalışanları ve yazarları ile büyük bir aile olan Cumhuriyet gazetesi, yaşanmakta olan büyük ekonomik bunalıma karşı durabilmek ve sürekli artan üretim maliyetlerini karşılayabilmek için fiyatını bugünden başlayarak 4.5 liraya çıkarmak zorunda kalmıştır.

Yayın politikası açısından bağımsız ve ilkeli duruşunu koruyabilmesi için Cumhuriyet gazetesinin ekonomik bağımsızlığını da sürdürmesi gerektiğini en iyi okurlarımızın anladığından eminiz.

Tek güvencemiz sadık okuyucularımızdır.