Okurlarımıza zorunlu açıklama
Gazetemizi yakından izleyen okurlarımız biliyorlar ki yeni yılla birlikte siyasal iktidar tüm yurttaşlarımızın ve işletmelerin omzuna yeni yükümlülükler ve zamlar bindirmiştir.
Gazetemiz Cumhuriyet de bir yılı aşkın süredir giderek bir çığ gibi büyümekte olan ekonomik bunalımdan payını almış, giderlerinde her gün artan büyük maliyetlerle karşı karşıya kalmıştır.
Cumhuriyet gazetesinin; zengin ortaklıklı şirketleri, holdingleri yok. Siyasal iktidarın her istediğini yapan bankalardan kaynak sağlamıyor. Okurlarının desteği, çalışanlarının emeği, değerini bilenlerin katkıları ile 100 yıla yaklaşan yayın yaşamını sürdürmekte kararlı olan gazetemiz; personel, kâğıt, dağıtım, matbaa vb. harcamalarını karşılamak, gider-gelir dengesini sağlamak amacıyla bugünden başlayarak satış fiyatını 6 liraya çıkarma gereğini duymuştur.
Ağır koşullarda zorunluluk haline gelmiş bulunan bu durumu okurlarımızın engin anlayışlarına sunarız.
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