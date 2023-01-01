Okurlarımıza zorunlu açıklama

Gazetemizi yakından izleyen okurlarımız biliyorlar ki yeni yılla birlikte siyasal iktidar tüm yurttaşlarımızın ve işletmelerin omzuna yeni yükümlülükler ve zamlar bindirmiştir.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2023 Pazar, 02:00
Okurlarımıza zorunlu açıklama
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Gazetemiz Cumhuriyet de bir yılı aşkın süredir giderek bir çığ gibi büyümekte olan ekonomik bunalımdan payını almış, giderlerinde her gün artan büyük maliyetlerle karşı karşıya kalmıştır.

Cumhuriyet gazetesinin; zengin ortaklıklı şirketleri, holdingleri yok. Siyasal iktidarın her istediğini yapan bankalardan kaynak sağlamıyor. Okurlarının desteği, çalışanlarının emeği, değerini bilenlerin katkıları ile 100 yıla yaklaşan yayın yaşamını sürdürmekte kararlı olan gazetemiz; personel, kâğıt, dağıtım, matbaa vb. harcamalarını karşılamak, gider-gelir dengesini sağlamak amacıyla bugünden başlayarak satış fiyatını 6 liraya çıkarma gereğini duymuştur.

Ağır koşullarda zorunluluk haline gelmiş bulunan bu durumu okurlarımızın engin anlayışlarına sunarız.


Cumhuriyet Gazetesi

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