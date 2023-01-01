Okurlarımıza zorunlu açıklama

01 Ocak 2023 Pazar, 02:00

Gazetemiz Cumhuriyet de bir yılı aşkın süredir giderek bir çığ gibi büyümekte olan ekonomik bunalımdan payını almış, giderlerinde her gün artan büyük maliyetlerle karşı karşıya kalmıştır.

Cumhuriyet gazetesinin; zengin ortaklıklı şirketleri, holdingleri yok. Siyasal iktidarın her istediğini yapan bankalardan kaynak sağlamıyor. Okurlarının desteği, çalışanlarının emeği, değerini bilenlerin katkıları ile 100 yıla yaklaşan yayın yaşamını sürdürmekte kararlı olan gazetemiz; personel, kâğıt, dağıtım, matbaa vb. harcamalarını karşılamak, gider-gelir dengesini sağlamak amacıyla bugünden başlayarak satış fiyatını 6 liraya çıkarma gereğini duymuştur.

Ağır koşullarda zorunluluk haline gelmiş bulunan bu durumu okurlarımızın engin anlayışlarına sunarız.