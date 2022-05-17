Olaf Scholz: Türkiye'ye inanıyoruz
Almanya Başbakanı, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üyelik sürecinde destekleyeceğine inandığını bildirdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı konuşmada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine dair açıklamalar yaptı.
İsveç ve Finlandiya, son bir hafta içerisinde NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmak için girişimlerde bulunmuştu.
Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin, Finlandiya ve İsveç'i desteklemeye zaten kararlı olduğunu belirterek, Almanya'nın iki İskandinav ülkesiyle askeri temaslarını güçlendireceğini sözlerine ekledi.
Scholz, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üyelik sürecinde destekleyeceğine inandığını belirterek, Almanya'nın hızlı bir katılım için yoğun çaba sarf edeceğini aktardı.
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