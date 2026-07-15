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Olcay Baykal kimdir? Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal neden öldü?

Olcay Baykal kimdir? Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal neden öldü?

15.07.2026 14:06:00
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Haber Merkezi
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Olcay Baykal kimdir? Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal neden öldü?

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Olcay Baykal kimdir? Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal neden öldü?
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Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Olcay Baykal, bu sabah yaşamını yitirdi. Peki, Olcay Baykal kimdir? Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal neden öldü?

OLCAY BAYKAL KİMDİR?

Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal, 1963 yılında o dönem avukat olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile gizlice evlendi. Olcay Baykal'ı Karadeniz sahilindeki Akçakoca'ya götüren Deniz Baykal, burada evlenip ailelerine nikahı sonradan haber verdi. 3 yıl önce hayatını kaybeden Deniz Baykal ve lise aşkı Olcay Baykal'ın, Ataç ve Aslı adında 2 çocukları var.

OLCAY BAYKAL NEDEN ÖLDÜ?

Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Olcay Baykal, bu sabah yaşamını yitirdi. Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal’ın, cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi.

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