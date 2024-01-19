Öldürdüğü eşinin doğum gününde, ağırlaştırılmış müebbet aldı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:14

Güncelleme: 19.01.2024 - 17:14

Olay, 5 Nisan 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'da oturan ve turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, caddede kızıyla yürüyen 7 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe'ye tabancayla 2 el ateş etti.

Ebru Gürpe yere yığılırken, Yılmaz Gürpe ise kızını geldiği otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebru Gürpe, kurtarılamadı.

'Yaralama' ve 'Hırsızlık' suçlarından kaydı olan Yılmaz Gürpe, polisi arayıp teslim olacağını belirterek adresi verdi. Topraklık Caddesi'ndeki evinde, suç aleti tabancayla gözaltına alınan Yılmaz Gürpe tutuklandı.

SAVCI: SUÇU TASARLAYARAK İŞLEDİ

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan dava açılan Yılmaz Gürpe’nin yargılanmasında sona gelindi. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, Yılmaz Gürpe'nin, evi terk edip, ayrı yaşamaya başlayan eşi Ebru Gürpe'ye barışmak için aracı göndermesine rağmen, karşılık vermediği, bu nedenle Antalya'dan tabanca alarak, Konya'ya geldiği ve suçu 'tasarlayarak' işlediğini belirtti.

“HİÇBİR PİŞMANLIK BEYAN ETMEDİ”

Mütalaada Yılmaz Gürpe'nin, pişman olup, olmadığını dile getirmediği, 3 çocuğunun annesini iffetsizliğini ispatlamaya çalışarak, haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaya çalıştığının görüldüğü vurgulandı.

“PİŞMANIM, EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM”

Mütalaaya karşı kendisini savunan Yılmaz Gürpe, "Pişmanım, eşimi çok seviyorum. Ona çok güveniyorum. Ona güvendiğim için aldığım evi onun üzerine yapmıştım. Çocuklarım bana bir şeyler söylüyordu ancak inanmamıştım. Bir sebep yokken evi terk etti. Ben olayı tasarlayarak yapmadım. Bütün her şeyi adli yoldan halletmeye çalıştım. Araba kiraladım, ancak eşimi ve çocuklarımı Antalya'ya geri götürmek için yaptım. Olay günü eşim bana hakaretler edince şuurumu kaybettim. Eşimin öldüğünü karakolda öğrendim" ifadelerini kullandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Yılmaz Gürpe için haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulamadan 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

‘KIZIMIN DOĞUM GÜNÜYDÜ’

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan anne Jale Gürpe, bugün kızının doğum günü olduğunu belirterek, ''Bugün Ebru'mun doğum günüydü. Önce Allah'a, sonra adalete çok güvendim. Adalet yerini buldu'' diye konuştu.