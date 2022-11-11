Öldürdüğü ileri sürülen babasıyla 20 yıldır birlikte yaşıyormuş
İzmir'in Tire ilçesinde, Himmet Geleç'in (79) evinde başına sert bir cisimle vurularak ölü bulunmasının ardından; Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalanıp, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kızı Meliha Geleç'in (49) eşinden 20 yıl önce boşandığı ve o günden beri de babasıyla yaşadığı ortaya çıktı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Babama bir şey yapmadım' diyen Geleç, tutuklandı.
Tire'nin kırsal Toparlar Mahallesi'nde, 9 Kasım günü saat 14.30 sıralarında Meliha Geleç, başka bir mahallede yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Durumdan şüphelenen akrabaları, Geleç'in kardeşi A.G.'yi telefonla arayıp, babasını kontrol etmelerini istedi.
Babası Himmet Geleç'i evde yerde hareketsiz başından yaralanmış halde bulan A.G., durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Himmet Geleç'in hayatını kaybettiği belirledi.
AYDIN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Himmet Geleç'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Meliha Geleç'i Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalayıp, gözaltına aldı.
20 yıl önce eşinden boşanıp, babasıyla yaşamaya başladığı öğrenilen Meliha Geleç'in içine kapanık biri olduğu, kimseyle çok fazla görüşmediği ileri sürüldü.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meliha Geleç, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Babama bir şey yapmadım" dedi. Jandarma, savcılık ve çıkarıldığı mahkemede çelişkili ifadeler verdiği belirtilen Meliha Geleç, tutuklandı.
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