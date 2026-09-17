Katledilen üniversite öğrencisi Feray Şahin ölümünün 9. yılında anılacak

Mersin’de polis kurşunuyla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Feray Şahin, ölümünün 9’uncu yılında da unutulmadı. Mezitli Belediyesi Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Şahin’in Mezitli’de düzenlenecek anma töreni için yurttaşlara çağrı yaptı.

Feray Şahin’in ölüm yıl dönümü nedeniyle Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenecek anma töreni, 18 Eylül Cuma günü saat 15.00’te Feray Şahin Parkı’nda gerçekleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin, 19 Eylül 2017’de Mersin’in Mezitli ilçesindeki evinde polis memuru Fatih Burak Aykul’un silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın ardından Aykul hakkında “kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Eylül 2018’de Aykul’u “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasınaçarptırdı. İyi hal indirimi uygulanmasının ardından ceza 5 yıl 3 aya düşürüldü. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi kararı onadı ve Aykul, yaklaşık 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edildi.

Şahin ailesi, kararın ardından dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Aile, soruşturma ve yargılama sırasında bazı delillerin yeterince araştırılmadığını savundu. Baba Bekir Şahin, Adli Tıp raporunda Feray’ın uzak atışla öldürüldüğünün belirtildiğini, ayrıca kızının tırnaklarında Aykul’a ait DNA bulunduğunu belirterek bu unsurların yeterince değerlendirilmediğini ifade etti. Aile ayrıca Aykul’un olay sırasında vücudunda herhangi bir inceleme yapılmaması ve olayın gerçekleşme biçimine ilişkin bazı hususların araştırılmamasına tepki gösterdi.

Ailenin Yargıtay’a yaptığı itirazın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Aykul’a verilen 5 yıl 3 aylık cezanın onanması yönünde görüş bildirdi. Ailenin hukuk mücadelesi ise devam etti.

Aykul daha sonra polislikten ihraç edildi. 2024 yılında görevine dönmek için açtığı davalarda da talebi reddedildi.

Feray Şahin’in ailesi, aradan geçen yıllara rağmen kızlarının ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin sağlanması talebini sürdürüyor.