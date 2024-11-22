Ölüm saniye saniye böyle geldi: Yürürken bir anda yere yığıldı

Diyarbakır'da caddede yürüyen Recep Aydoğdu (60), birden yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ölüm saniye saniye böyle geldi: Yürürken bir anda yere yığıldı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:17

Hani ilçesi Hükümet Caddesi'nde dün Recep Aydoğdu, kaldırımda yürürken bir an duraksadıktan sonra yola inerek tekrar yürümeye başladı.

Aydoğdu, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler Aydoğdu'nun yanına gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydoğdu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Dereli Mahallesi'nde toprağa verildi. 


Etiketler: #112 Acil #diyarbakır

İlgili Haberler

Diyarbakır'da 'Dublaj' operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da 'Dublaj' operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Diyarbakır’da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın paniği!

Diyarbakır’da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın paniği!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler