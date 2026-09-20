Ölümden saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan panelvan tipi minibüs, park etmeye çalışan bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

Refüje çarpan minibüs karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada yoldan geçen motokurye, minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu.

Çöp konteynerine çarparak devrilen motokurye hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise çevredeki kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.