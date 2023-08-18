Ölüme davetiye çıkardı... Otoyolda ters şeritten kilometrelerce ilerledi

Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:51

Güncelleme: 18.08.2023 - 10:58

Bursa'nın Yenişehir-Bursa karayolunda iki gün önce ölümlü kaza gerçekleşmesine rağmen bir sürücü kuralları hiçe saydı.

Sürücü ters istikametten giderek ölüme davetiye çıkardı.

O anlar yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından saniye saniye kayda alındı.

Duyarsız sürücünün korna çalanların ikazlarına aldırış etmemesi de dikkat çekti.