Ölüme davetiye çıkardı... Otoyolda ters şeritten kilometrelerce ilerledi
Bursa'da bir araç diğer sürücülerin uyarısına rağmen kilometrelerce ters şeritten ilerledi. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa'nın Yenişehir-Bursa karayolunda iki gün önce ölümlü kaza gerçekleşmesine rağmen bir sürücü kuralları hiçe saydı.
Sürücü ters istikametten giderek ölüme davetiye çıkardı.
O anlar yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından saniye saniye kayda alındı.
Duyarsız sürücünün korna çalanların ikazlarına aldırış etmemesi de dikkat çekti.
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