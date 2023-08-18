Ölüme davetiye çıkardı... Otoyolda ters şeritten kilometrelerce ilerledi

Bursa'da bir araç diğer sürücülerin uyarısına rağmen kilometrelerce ters şeritten ilerledi. O anlar kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:51
Abone Ol google-news

Bursa'nın Yenişehir-Bursa karayolunda iki gün önce ölümlü kaza gerçekleşmesine rağmen bir sürücü kuralları hiçe saydı.

Sürücü ters istikametten giderek ölüme davetiye çıkardı.

O anlar yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından saniye saniye kayda alındı.

Duyarsız sürücünün korna çalanların ikazlarına aldırış etmemesi de dikkat çekti.


Bursa sürücü araç karayolu

İlgili Haberler

Kadıköy’de denetime takılan alkollü sürücüden muhabirlere ilginç istek: 'Cezayı siz ödeyin'

Kadıköy’de denetime takılan alkollü sürücüden muhabirlere ilginç istek: 'Cezayı siz ödeyin'
Kastamonu'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Şişli'de motosiklet kazası: Sürücü ölümden döndü

Şişli'de motosiklet kazası: Sürücü ölümden döndü

En Çok Okunan Haberler