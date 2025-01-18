Ölüme terk edilen 'Kadife' hayata döndü

Yayınlanma: 18.01.2025 - 11:08

Güncelleme: 18.01.2025 - 11:08

Sivas’ta geçen yıl nisan ayında ağaca bağlanarak, aç ve susuz şekilde yağmur altında ölüme terk edilen eşek, insanlık dışı muameleye rağmen hayata tutundu. HAYTAP Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu’nun girişimiyle Osmaniye’deki Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne götürülen eşek, burada 'Kadife' ismini aldı ve 9 ay süren yoğun bakım ve tedavi süreci sonunda sağlığına kavuştu.

Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde görevli veteriner hekim Ali Laçinbala, 'Kadife’nin bulunduğunda çok kötü bir durumda olduğunu belirtti. Laçinbala, “Bu canımız Sivas’ta bir ağaca bağlanmış ve ölüme terk edilmişti. Vücudunun her yerinden tümörler fışkırıyordu. Yağmur altında, aç ve susuz kalmıştı. Her yeri kan revan içindeydi. 9 aylık tedavi sonucunda sağlığına kavuştu. Şimdi burada en kaliteli mamalarla, yeşilliklerle ve tane yemlerle besleniyor. Ölüme terk edilen bu canımız, şimdi ikinci bir yaşam hakkına kavuştu” ifadelerini kullandı.