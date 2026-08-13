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Olumsuz hava nedeniyle 2 ilçede denize giriş yasağı

Olumsuz hava nedeniyle 2 ilçede denize giriş yasağı

13.08.2026 07:37:00
Güncellenme:
DHA
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Olumsuz hava nedeniyle 2 ilçede denize giriş yasağı

Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ’ın Saray ilçesi ile Kırklareli’nin Vize ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13 Ağustos’ta denize girmek yasaklandı. Yasak bir gün süreyle uygulanacak.
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Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ’ın Saray ilçesi ile Kırklareli’nin Vize ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişlere geçici yasak getirildi.

Yetkililer, boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 13 Ağustos’ta iki ilçedeki sahillerde denize girilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

SARAY’DA 1 GÜNLÜK YASAK

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, Saray ilçesi genelinde 13 Ağustos tarihinde bir gün süreyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, “Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz genelinde 13 Ağustos tarihinde 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

VİZE’DE TÜM PLAJLAR KAPATILDI

Kırklareli’nin Vize Kaymakamlığı da benzer bir karar aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 13 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır” denildi.

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