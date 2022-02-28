Olumsuz hava nedeniyle BUDO seferlerine iptal
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şu şekilde:
“09.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)”
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