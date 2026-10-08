Ömer Bolat'ın kim olduğu merak ediliyor. Fon krizine ilişkin tartışmalar sürerken, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, iki bakan ve bir bakan yakınına ilişkin dikkat çeken iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Hedef Portföy'deki 170 milyon liralık işlemi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ise babası Hasan Özdemir adına gerçekleştirildiğini öne sürdüğü 830 milyon liralık işlemi sordu. Peki, Ömer Bolat kimdir? Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, nereli?

ÖMER BOLAT KİMDİR?

Ömer Bolat, 30 Ağustos 1963'te İstanbul'da doğdu. İlköğretim ve ticaret lisesi tahsilini İstanbul'da yaptı. 1984'te Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası ekonomik ilişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü'nde bitirdi. Almanya'daki Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yüksek lisans düzeyindeki Uluslararası Ekonomi ve İşletme programından mezun oldu. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nden "Avrupa Para Sistemi" konusundaki doktorasını 1989'da tamamladı. 2014 yılında "Doçent", 2019 yılında ise "Profesörlük" ünvanlarını aldı.

İktisadi Kalkınma Vakfı'nda ve MÜSİAD'da çalıştı. 2004-2008 yılları arasında MÜSİAD Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Albayrak Grubu'nda Genel Koordinatör (CEO) olarak 2000'den 2023'e kadar görev yaptı. 4 Haziran 2023 günü Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 67. Türkiye Hükümeti'nde Ticaret Bakanı olarak görevlendirildi.

Akademik kariyeri

Eylül 2015 – Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde Uluslararası Ekonomi, Yönetim, İşletme ve Girişimcilik alanında Yüksek Lisans dersleri vermiştir. 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümünde Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır. “Girişimcilik ve Yeni İş Modelleri” ile “Liderlik Teorileri” dersleri vermiştir. Akademik çıktıları arasında 30'a yakın rapor, 4 kitap ve 300'ü aşkın makalesi yayımlanmıştır

ÖMER BOLAT EVLİ Mİ?

Ömer Bolat, evli, 2 çocuk babasıdır.