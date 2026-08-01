OMÜ’de mobbing iddiası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi pediatri anabilim dalında görev yapan bir araştırma görevlisinin, uzun süredir maruz kaldığı öne sürülen mobbing nedeniyle yaşamına son vermeye çalıştığı iddia edildi.
Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından Sağlık Bakanlığı’na bağımsız soruşturma çağrısı yapıldı.
Paylaşımda, uzmanlık eğitimini tamamlamasına kısa süre kaldığı belirtilen araştırma görevlisinin, son bir yıldır baş asistanlar ve yöneticiler tarafından sistematik baskıya maruz bırakıldığı ileri sürüldü.
Araştırma görevlisinin karşılaştığı uygulamalara itiraz etmesinin ardından üzerindeki baskının arttığı savunuldu. Yaşadığı psikolojik baskı nedeniyle yaşamına son vermeye çalıştığı öne sürülen araştırma görevlisinin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.