Önce dükkanı yaktılar, sonra havaya ateş açarak kaçtılar
İstanbul Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde motosiklet dükkanına gelen şüpheliler önce dükkanı yaktı, daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde dükkandan patlama sesleri duyuldu.
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 576 Sokak’ta, 4 katlı bir binanın giriş katındaki motosiklet tamir dükkanında, saat 03.00 sıralarında iddiaya göre, 2 şüpheli sokak üzerinde motosiklet tamir dükkanına gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanı ateşe verdi.
DÜKKAN ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Daha sonra şüpheliler havaya ateş açarak olay yerinden kaçarken, alevler içinde yanan dükkandan patlama sesleri duyuldu. Patlamayla birlikte yükselen alevler üst katlara da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
3 ADET KOVAN BULUNDU
Olay yeri inceleme ekipleri yangının söndürülmesinin ardından çalışma başlattı. Yerde bulunan 3 adet kovan ise dikkat çekti. Alevler yurttaşların cep telefonuna kamerasına yansıdı Dükkandan yükselen alevler üst katlara sirayet etti.
Öte yandan dükkan içinden patlama sesleri de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İlk önce çatışma seslerinin geldiğini söyleyen Eren Güngör, “Motosiklet dükkanı olarak kullanılıyordu. Yani normal motosikletli kuryeler falan geliyordu. Gece 3 sıralarında çatışma sesi geldi. Kimisi diyor ki molotof falan attılar. Kimisi diyor ki 2 kişi saldırmış herhalde. Yakalayamayınca dükkana sıkmışlar. Dükkan alev alev yandı. Aynı zamanda doğalgaz patlaması da gerçekleşti. Zaten görüyorsunuz camlar falan patladı” dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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