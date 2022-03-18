Önce itiraf etti sonra paylaşımını sildi
Hasta bakmadan “Saray”dan “Yılın Hekimi” ödülü aldığını Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı Dr. Çökük, sosyal medya hesabından “sözleşmeli personel mevzuatına aykırı şekilde 17 aydır asıl görev yerinde olmadığını” itiraf etti. Çökük, kısa süre sonra paylaşımını sildi.
Adana’da acil serviste “sözleşmeli” olarak görevlendirilen Dr. Alim Çökük’ün hasta bakmadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasını taşıyan “Yılın Hekimi” ödülünü alması, sağlık meslek örgütlerinin tepkisini çekti.
Çökük’ün, Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programla aldığı ödül Cumhuriyet’in haberiyle gündeme geldi. Haberin ardından Çökük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “sözleşmeli personel mevzuatına aykırı şekilde 17 aydır asıl görev yerinde olmadığını” itiraf ederek “Kasım 2020’den bu yana filyasyonda çalıştığını” savundu. Bir süre sonra ise paylaşımını sildi.
‘TANIMIYORUZ’
Sağlık meslek örgütleri de duruma tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Biz de arkadaşı araştırdık. Daha önce bir kalp rahatsızlığı nedeniyle acilde aktif çalışmıyor ama filyasyona verilmiş. Fakat filyasyonda da hasta bakmadığı iletildi. Hasta bakmadan ‘Yılın Hekimi’ ödülü verilmesi bir ilktir herhalde” ifadelerini kullandı. Çökük’ün acilde hasta bakmadığını belirten Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş ise “Bizim olduğumuz alanlardan tanıdığımız bir isim değil. Bu tip ödüllerin kimler tarafından verildiğini biliyoruz. Liyakatsiz yöneticiler her yerde ve muhtemelen bu arkadaşımız onlar tarafından önerildi. Bu ödülün, hafif kırgınlığı olmasına rağmen nöbetine devam eden, sonra Covid-19 olan ve 60 gün yoğun bakımda kalıp yaşamını yitiren Mehmet Ertane’ye verilmesi çok daha şık olurdu” yorumunu yaptı.
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