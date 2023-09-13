Önce köpekle oynadı, sonra soygun yaptı: Tatilde paraları yerken yakalandı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:37

Güncelleme: 13.09.2023 - 09:37

Merkez, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’ndeki bir eve gelen Semih Ö., balkon kapısına yöneldi. İlk denemesinde başarısız olan şüpheli, birkaç saat sonra tekrar gelerek kapıyı açtı.

Daha öncesinde keşfettiği parayı alıp hızla kaçan Semih Ö., birkaç gün sonra da yanına bir arkadaşını alarak, yine Konak Mahallesi’nde bulunan başka bir adrese yöneldi. Evin önünde bulunan sokak köpeğiyle oynayan hırsızlar, daha sonra eve girerek hırsızlık yaptı.

ANTALYA'DA OTELE YERLEŞTİ

Olayı gerçekleştiren Semih Ö., çaldığı çok miktarda parayla Antalya’ya gidip otele yerleşti. Güvenlik kameralarından hırsızı tespit eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, şüpheliyi adım adım takip etti.

Bursa polisi, otel odasında kız arkadaşıyla eğlendiği esnada Semih Ö.’yü gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Bursa’ya getirilip ifadesi alınan ve gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.