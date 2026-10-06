Önce Meclis’e ‘Bizi dinleyin’ çağrısı yaptılar: Gaziler yeniden eyleme başlayacak mı?

Özlük hakları için temmuz ayının ortasında Ankara Güvenpark’ta eyleme başlayan ve 48 günlük nöbetin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın verdiği sözle eylemlerini sonlandıran er gaziler ve şehit er yakınları, TBMM’nin açılmasıyla birlikte yeni yol haritalarını belirledi.

‘BİZİ DİNLEYİN’

Gaziler, özlük haklarıyla ilgili düzenlemelerin görüşüldüğü TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanlığına geçtiğimiz haftalarda bir yazı gönderdi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nin kaleme aldığı yazıda, “Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve vatan savunması uğrunda bedel ödemiş gazilerimizin haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaşanan sorunların ilgili mercilere doğrudan aktarılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şehit aileleri ve gazilerimizin özlük, sosyal, ekonomik ve hukuki haklarına ilişkin düzenlemelerin görüşüldüğü TBMM Milli Savunma Komisyonu çalışmalarını büyük bir hassasiyet ve önemle takip etmekteyiz” dendi.

Yazıda, derneğin genel başkanı ve 48 günlük eylemin sözcüsü Erdem Çerçioğlu dahil üç temsilcinin ismi verilerek, “Temsilcilerimizin şehit aileleri ve gazilerimizin taleplerini, sahadaki sorunlarını ve çözüm önerilerini Komisyon Başkanlığına ve değerli Komisyon üyelerine doğrudan aktarmaları, karşılıklı istişarelerde bulunmaları ve derneğimizi temsil etmeleri hususunda gerekli kolaylığın sağlanmasını saygılarımızla arz ederiz. Bizler için şehitlerimizin emaneti ve gazilerimizin hakkı, yalnızca bir sosyal politika konusu değil, devletimizin vefa ve adalet anlayışının bir gereğidir” ifadeleri kullanıldı.

KABUL EDİLMEZSE YENİDEN EYLEM

Edinilen bilgiye göre gaziler, bu talepleri karşılık bulmazsa yeniden eyleme başlayacak. Nöbetleri boyunca Milli Savunma Komisyonu tarafından muhatap alınmak isteyen gaziler, eylemlerinin 23. gününde komisyonda konuşma fırsatı bulmuş fakat taleplerinin pek çoğu, o dönem yapılan yasa değişikliğinde yer almamıştı. Sadece ücretlerinde iyileştirme yapılması, eylemlerini sürdürmelerine neden olmuştu. Gazilerin talepleri arasında, rütbeliler gibi, yıllar geçtikçe gazilik statüsünün ilerlemesi, yurtdışında tedavi hakkı ve orduevlerine girebilme yer alıyor. Gaziler, eylemlerinin 38. gününde Güvenpark’tan polis zoruyla çıkarılmış; 47. günde ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tarafından telefonla aranmıştı. Saral, gazilere, “Ekim’de Meclis açıldığında haklarınızın verilmesi için çalışacağıma söz veriyorum, Sayın Cumhurbaşkanı’yla da görüşeceğim” deyince, eylem sonlanmıştı.

ERDEM ÇERÇİOĞLU’NA GAZİ UYUMEVİ YASAĞI

Erdem Çerçioğlu, “Kamu kurumunda uygunsuz hareketlerde bulunmak” gerekçesiyle Millî Savunma Bakanlığına bağlı Gazi Uyumevleri’ne 11 ay 15 gün giriş yasağı aldı. Gaziler, sosyal tesis niteliğinde olan Gazi Uyumevleri’ni eylemlerinde duş alabilmek için kullanıyordu. Güvenpark’tan çıkarıldıktan sonra Bilkent Gazi Uyumevi’ne götürülmüşlerdi ve burada, “İçeri alınmadıkları” gerekçesiyle tartışmalar yaşanmıştı.