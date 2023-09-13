Önce palmiye ağacına sonra aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın önce palmiye ağacına, sonra aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, biri Afganistan uyruklu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.
Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi’nde, gece saat 04.00 sıralarında; seyir halinde olan Afganistan uyruklu Abdulmusavır Gulamı (31) idaresindeki 20 ACH 648 plakalı hafif ticari araç, sürücünün hakimiyetinden çıktı.
YOL A FIRLADI
Önce orta refüjdeki palmiye ağacına, sonra da aydınlatma direğine çarpan araç yol kenarına savruldu. Emniyet kemeri takılı bulunmayan sürücü Gulamı ile yolcu konumundaki İsa Şengül (43) araçtan yol üzerine doğru fırladı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından iki kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya karışan araç, bölgeye çağırılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol üzerine düşen palmiye ağacı ve elektrik direğinin kaldırılması için ise ilgili ekipler tarafından çalışmalar yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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