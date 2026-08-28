Önce tahliye sonra yeniden tutuklama! Komedyen Deniz Göktaş hakkında bir tutuklama kararı daha!

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı inceleyen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Göktaş hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye kararı verildikten sonra Göktaş, "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla avukatlarına haber verilmeksizin sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Göktaş tutuklanmasına gerekçe gösterilen "Ölü Deniz" gösterisinde suçu ve suçluyu övme kastının bulunmadığını yaptıklarının mizahi eleştiri olduğunu söyledi.

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Göktaş’ın "Ölü Deniz" gösterisinde söylediği “Ben bugünün ön sıra bilet gelirleriyle, gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyoruz. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram grubu. Oradan Daltonlar yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin’den parayı yatırıyorsunuz takip de etmiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz muhteşem bir sistem…” sözlerinden dolayı tutuklama kararı verdi.

Hakimlik bu sözlere yönelik Daltonlar olarak adlandırılan suç örgütünü övme çıkarımında bulundu.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin “kaçma, delilleri karartma şüphesi” gerekçesini sunarak tutuklama kararı vermesiyle Göktaş tutukluluğu devam ediyor.

DENİZ GÖKTAŞ’IN AVUKATLARINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: “KİŞİYİ NE OLURSA OLSUN CEZAEVİNDE TUTMA ANLAYIŞI”

Deniz Göktaş’ın avukatları, müvekkillerinin tahliye kararı verilmesinden dakikalar sonra yeni bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi. Avukatlar, işlemlerden kendilerine haber verilmeden Baro tarafından avukat görevlendirildiğini belirterek, “Kişiyi ne olursa olsun cezaevinde tutma anlayışının dirildiği kuşkusunu yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

Deniz Göktaş’ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluk sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı:

“CMK'nun 108. maddesi uyarınca, otuz günde bir, müvekkilimiz Deniz Göktaş'ın tutukluluk incelemesi yapılmaktadır. Son tutukluluk incelemesi 24.08.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş ve müvekkilimizin tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.

Söz konusu karara karşı yaptığımız itiraz, bugün saat 17.03 itibariyle İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmiş ve müvekkilimizin tutuklu bulunduğu her iki suçtan da (Cumhurbaşkanına Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik) tahliyesine karar verilmiştir. Üzülerek ifade edelim ki, daha bu karara ilişkin olarak cezaevine tahliye müzekkeresi yazılmadan, müvekkilimiz “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinde Daltonlar çetesini övdüğü iddiasıyla “Suçu ve Suçluyu Övme” suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama talebiyle İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne (ilk tutuklama kararı da bu hakimlik tarafından verilmiştir) sevk edilmiş, bu işlemler hakkında tarafımıza haber verilmeden Baro'dan bir avukat tayin edilmiş ve sonuç olarak müvekkilimiz tahliye edilmeden yeniden tutuklanmıştır.

Savcılığın ikinci ayını tamamlayan soruşturmada, bu yeni suçlamayı tahliye kararından dakikalar sonra ve mesai saatleri dışında devreye sokması, 1970’li yıllarda ve 12 Eylül döneminde vücut bulan “Kişiyi ne olursa olsun cezaevinde tutma” anlayışının dirildiği kuşkusunu yaratmaktadır. Hiç kuşkusuz tüm itiraz haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve adaletin tecelli etmesi maksadıyla hukukun sınırları içinde azami mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz”