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Önce yumrukladı, sonra bacaklarından vurdu: O anlar kamerada

Önce yumrukladı, sonra bacaklarından vurdu: O anlar kamerada

23.07.2026 23:30:00
Güncellenme:
İHA
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Önce yumrukladı, sonra bacaklarından vurdu: O anlar kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahısın yan yana yürüdüğü kişiye önce yumruk atıp, ardından tabancayla vurarak her iki bacağından yaraladığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Edinilen bilgiye göre, M.E.Ö. (21) ile C.Z. sokakta yan yana yürüdükleri sırada aralarında tartışma çıktı.

Yürümeye devam ettikleri esnada aniden duran M.E.Ö., C.Z.'ye yumruk attı.

Şüpheli, ardından belinden çıkardığı tabancayla C.Z.'yi her iki bacağından vurarak yaraladı.

Olayın ardından 55 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah olay yerine yakın bir bölgede bulunurken, şüpheli M.E.Ö. ise Yunus Timlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Konular: #Samsun #silahlı saldırı