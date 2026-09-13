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Onlarca ev, sera ve meyve bahçesi zarar gördü: Kumluca’da orman yangınında 1 şüpheli tutuklandı

Onlarca ev, sera ve meyve bahçesi zarar gördü: Kumluca’da orman yangınında 1 şüpheli tutuklandı

13.09.2026 13:54:00
Güncellenme:
DHA
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Onlarca ev, sera ve meyve bahçesi zarar gördü: Kumluca’da orman yangınında 1 şüpheli tutuklandı

Antalya'da 1 evin tamamen, 9 evin kısmen yandığı, çok sayıda sera ile zeytin ve nar bahçelerinin zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili R.P. tutuklandı. Yangının, R.P.’nin zeytin bahçesini sulamada kullandığı dinamonun arızalanması sonucu çıktığının tahmin edildiği belirtildi.
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Antalya'nın Kumluca’ya bağlı Toptaş Mahallesi’nde 8 Eylül günü çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallesi’ne kadar yayıldı.

Yaklaşık 22 saatte kontrol altına alınabilen yangında 1 ev tamamen yanarken, 9 ev kısmen zarar gördü. Bölgede bulunan seralar ile zeytin ve nar bahçeleri de yangından etkilendi.

ÇIKIŞ NOKTASI BULUNDU, TUTUKLANDI

Yangının ardından Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, yangının çıkış noktasının Toptaş Mahallesi’nde R.P.’ye ait zeytin bahçesi olduğu belirlendi. R.P.’nin zeytin bahçesini sulamak için kullandığı dinamonun, yangına neden olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.P., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutukland

İlgili Konular: #orman yangınları #Kumluca

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