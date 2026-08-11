Onlarca leylek akıma kapılıp ölmüştü: TCDD çalışma başlattı

Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiisinde Avrupa üzerinden Afrika'ya giden göç yolundaki leylekler, kondukları elektrik direklerinde akıma kapıldı. Bölgede yapılan incelemelerde 52 leyleğin öldüğü, 5 leyleğin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı leylekler tedavi altına alınırken, doğa gözlemcileri bölgede benzer ölümlerin artabileceği uyarısında bulunarak önlem alınması için çağrı yaptı.

Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından bir açıklama geldi. Buna göre TCDD, İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkisinde leyleklerin demir yolu hattı çevresindeki elektrifikasyon tesisleriyle temas ederek zarar görmesi üzerine harekete geçti.

Bölgedeki mevcut koruyucu tedbirleri artıran TCDD, benzer hadiselerin önüne geçilmesi amacıyla leyleklerin göç güzergahları ve uçuş davranışlarının bilimsel olarak incelenmesi için ilgili kurumlar ve üniversitelerle çalışma başlattı.

Bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlara göre mevcut koruyucu sistemler geliştirilecek.

Göçmen kuşların önemli geçiş, dinlenme ve konaklama alanlarından biri olan Küçükçekmece Gölü'nün çevresindeki incelemeler de sürdürülüyor.

Leylek ve diğer kuşların elektrifikasyon tesislerinin riskli bölümlerine konmasını engellemek amacıyla kullanılan "kuşkonmaz" aparatlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Saha ekipleri tarafından riskli noktalar tespit edilerek gerekli müdahalelerde bulunuluyor.

SAHADA İNCELEME YAPILACAK

Uzun yıllardır işletmede bulunan demir yolu hattında daha önce benzer durumla karşılaşılmaması nedeniyle kuşların bölgedeki göç hareketlerinde veya kullandıkları güzergahlarda değişiklik meydana gelmiş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

TCDD, bu kapsamda konuyu kuşların göç davranışları bakımından da değerlendirecek.

Çalışmalar kapsamında leyleklerin mevcut göç güzergahları ile geçmiş yıllardaki hareketleri karşılaştırılacak. Güzergah veya konaklama tercihlerinde değişiklik olup olmadığı, varsa bunun muhtemel nedenleri ve demir yolu hattıyla etkileşimin neden bu dönemde yoğunlaştığı araştırılacak.

Uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla sahada da ortak incelemeler yapılacak. Çalışmalar sonucunda riskli noktalar yeniden belirlenecek ve mevcut "kuşkonmaz" sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde ilave farklı koruyucu sistemlerin uygulanabilirliği değerlendirilecek.

Ayrıca kuşların daha güvenli bölgelere yönlendirilmesi ve uygun noktalarda güvenli konma alanları oluşturulması üzerinde çalışılacak.